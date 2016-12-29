Отчаянное видео из Твери: руферы покорили ТЦ "Олимп"

В интернете опубликовали видео покорения пика ТЦ "Олимп" Тверским руферами

Тверские руферы своими действиями вновь возмутили общественность 21 января.

Ранее они "прославились" свои вылазками на храм Александра Невского, башенные краны, Старый мост и другие высотные точки города. В субботу им покорился "Олимп". Видео снято самими экстремалами на экшен - камеру. На кадрах видно, каким образом и в каком темпе совершается покорение высоты. В какой-то момент в отражении здания видно лицо самого молодого человека. Слышно тяжелое дыхание парня, и какой силы задувает ветер. Видеоролик озаглавлен "Залаз на Олимп за 1 минуту".

Как сообщает издание "Твериград", за водружение радужного флага на здание администрации Твери хулиганы заплатили штраф 500 рублей.

Видео: YouTube,Пульт Управления Жизнью

Фото:tver-portal