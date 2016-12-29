Отчаянное видео из Твери: руферы покорили ТЦ "Олимп"

Тверские руферы своими действиями вновь возмутили общественность 21 января.
Ранее они "прославились" свои вылазками на храм Александра Невского, башенные краны, Старый мост и другие высотные точки города. В субботу им покорился "Олимп". Видео снято самими экстремалами на экшен - камеру. На кадрах видно, каким образом и в каком темпе совершается покорение высоты. В какой-то момент в отражении здания видно лицо самого молодого человека. Слышно тяжелое дыхание парня, и какой силы задувает ветер. Видеоролик озаглавлен "Залаз на Олимп за 1 минуту".
Как сообщает издание "Твериград", за водружение радужного флага на здание администрации Твери хулиганы заплатили штраф 500 рублей.
Видео: YouTube,Пульт Управления Жизнью
Фото:tver-portal