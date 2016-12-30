От взрывов пиротехники в новогоднюю ночь пострадали 10 петербуржцев

Статистику предоставили сотрудники травмпунктов Северной столицы

Петербургские медики подвели первые мрачные итоги новогодней ночи. Оказалось, что за ночь с 31 декабря на 1 января в разных районах города так или иначе от неосторожного обращения с пиротехникой пострадали несколько человек.

Медики сообщили, что за помощью к ним обратились десять человек. Семеро пострадали от взрывов петард так сильно, что их пришлось госпитализировать.

Кроме того, сообщается, что за новогоднюю ночь спасателям МЧС приходилось выезжать на тушение пожаров более сотни раз – в общей сложности 119. В одном из этих пожаров погиб мужчина, жилец одной из квартир в доме №10 по улице Белоусова.

Видео: архив