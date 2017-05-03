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От клещей в этом году пострадали уже 125 петербуржцев

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За неделю за медицинской помощью обратились почти пятьдесят человек

С начала весеннего сезона 2017 года в Петербурге – с начала апреля – от укусов клещей успели пострадать уже 125 петербуржцев, среди них 23 ребенка. 

Как сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, за минувшую неделю с жалобами на клещевые укусы обратились 48 горожан.

По счастью, ни одного серьезного случая – заболеваний клещевыми инфекциями, в том числе энцефалитом и боррелиозом, – выявлено не было. 

При этом сообщается, что небольшая часть обратившихся за медицинской помощью горожан – лишь восемь человек из более чем сотни – "поймали" клеща в черте города. Все остальные выезжали на природу и пострадали там.

Видео: архив

Теги: болезнь лайма , бореллиоз , клещи , клещи в ленобласти , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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