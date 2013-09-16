Остросюжетное видео: девушке перерезали горло фужером из-за пролитого сока в Комсомольске-на-Амуре

Сегодня, 22 января 2017 года стало известно об ужсающем инциденте, произошедшем ночью предыдущего дня в одном из кафе в Комсомольске-на-Амуре, где девушке перерезали горло из-за невинной оплошности

Известно, что девушка попала в реанимацию после того, как в нее бросили осколок от фужера в кафе Комсомольска-на-Амуре, — сообщает управление МВД по Хабаровскому краю.

Следователи поясняют, что подозреваемую разозлил факт того, что якобы потерпевшая пролила на нее сок. В итоге, не растерявшись, оскорблённая дама поспешила разбить фужер и бросить осколок по направлению обидчицы. Однако, подобные "жесты неприязни" редко заканчиваются невинно: осколок угодил женщина прямо в сонную артерию.



Полиция сразу же задержала подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 23-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре.

Пострадавшей же, к счастью, на настоящий момент оказали помощь и её жизни ничто не угрожает.



Видео: YouTube, ДЕНИС ЧУФАРОВ