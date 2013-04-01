Страшные крики женщины, которую убивали в Тихвине, слышали все соседи

Остервенелый житель Тихвина нанес жене 15 ударов ножом в грудь

Днем 22 декабря в собственной квартире в 3-м Микрорайоне в Тихвине было обнаружено тело зверски убитой молодой женщины. Ее убили полутора десятками ударов ножа в грудь. 31-летняя женщина лежала в луже собственной крови.

Как сообщается, в страшном убийстве подозревают 35-летнего мужа молодой женщины, которого сейчас ищут. Судя по всему, он скрывается. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В полиции уточнили, что в ночь на 22 декабря все соседи слышали истошные крики женщины, которую убивали. Но, как водится, никто не вышел на крики и не попытался помочь ей.

Видео: архив