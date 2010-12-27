Осколки мотоцикла при смертельной аварии на Большевиков улетели на 300 метров

Байкер разбился сегодня утром в Невском районе Петербурга.

В Невском районе Петербурга разбился байкер. Авария произошла в районе половины шестого утра сегодня, 16 июля.

Мотоциклист погиб на проспекте Большевиков. Он не смог справиться с управлением, в результате чего наехал на препятствие. Из-за этого мотоцикл упал, что привело к гибели байкера. Осколки транспортного средства разбросало на 200-300 метров вокруг, сообщают очевидцы в социальных сетях. По одной из версий свидетелей, мотоциклист пытался встать на заднее колесо.

Смерть 34-летнего мужчины наступила на месте аварии. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку ДТП.

Фото: megapolisonline.ru

Фото: ntv.com.tr