Глухие артисты исполнили главные вокальные партии в "Оскаре и Розовой Даме"

8 июня в Петербурге в БКЗ "Октябрьский" состоялся пресс-показ мюзикла "Оскар и Розовая Дама.

Письма к Богу" от известной компании Makers Lab. У зрителей была уникальная возможность увидеть постановку за три месяца до мировой премьеры 14 октября. На генеральный прогон, помимо прессы, приглашали и всех поклонников мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина» и «Чудо-Юдо».

Эта история поставлена по мотивам романа французского писателя и драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта. Книга, написанная 15 лет назад, сейчас пользуется огромной популярностью во всём мире. Она многократно ставилась на разных театральных сценах, а в 2009 году была экранизирована самим автором.

"Оскар и Розовая Дама" - непростая история тяжелобольного ребенка, которая рассказана веселым языком мюзикла в заснеженных декорациях старинного театра.

В Санкт-Петербурге нашли новую форму для этого произведения. Впервые в России на большую музыкальную сцену вышли глухие артисты: Илья Мельников и Виктория Барышникова, исполнители главных ролей Оскара и Пегги. В течение года вся команда актеров училась языку жестов, ведь все песни в мюзкиле будут спеты как голосом, так и жестами.

Видео: Piter.TV

Татьяна Кручинина, Анастасия Артеева