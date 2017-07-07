Оргкомитет марафона "Белые ночи" обещает вернуть водителям деньги за проезд по ЗСД

Оргкомитет XXVIII Международного марафона "Белые ночи" вернет водителям деньги, которые они потратят на проезд по ЗСД, так как из-за мероприятия будут трудности по заезду на Васильевский остров другими путями.

Для жителей Васильевского острова приготовили компенсацию за неудобства из-за XXVIII Международного марафона "Белые ночи". Организаторы мероприятия обещают выплатить водителям средства, которые те потратят на проезд по ЗСД 9 июля с восьми до десяти утра.

Из-за марафона утром в воскресенье, 9 июля. Возникнут проблемы с заездом на Васильевский остров. Поэтому организаторы "Белых ночей" договорились с Оператором Западного скоростного диаметра ООО "Магистраль северной столицы" о получении данных о поездках, совершенных с 08.00 до 10.00 в указанный день. При этой смехе смогут учесть только машины с транспондерами.

- В срок до 20 июля 2017 года мы пополним лицевые счета пользователей на суммы, равные стоимости совершенных поездок, - сообщают в официальной группе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".

Но и у тех, кто все еще пользуется наличной оплатой будет шанс вернуть свои потраченные средства. Для этого нужно будет обратиться в оргкомитет марафона и предъявить чек на оплату проезда в указанные период. Контакты организаторов: 812 335-69-04 или admin@wnmarathon.ru.

Видео: Instagram / _marina_lug_