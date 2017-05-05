Группа петербуржцев заработала на аферах с арендой 29 миллионов и попалась полиции

В Северной столице под суд пойдут шесть подозреваемых в мошенничестве с арендой помещений. На своих махинациях злоумышленники заработали 29 миллионов рублей.

Полиция Петербурга завершила расследование в отношении шестерых петербуржцев. Их подозревают в причинении имущественного ущерба путем обмана. По данным пресс-службы ГУ МВД, мошенникам удалось завладеть 29 миллионами рублей.

Шестерым подозреваемым от 27 до 55 лет. Всего их обвиняют в 15 эпизодах махинаций с арендой. Как удалось установить следствию, в декабря 2012 группа начала свою деятельность. Через коммерческие фирмы злоумышленники представляли поддельные документы на аукционах на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда. Заключив договор аренды злоумышленники сдавали помещения через субаренду. Полученные деньги делили и тратили как только им вздумается.

Сотрудникам уголовного розыска удалось вычислить и задержать всех подозреваемых. Пока шло расследование участники группы частично погасили ущерб: вернули 3,2 миллиона рублей. Кроме того на счетах мошенников арестовали два миллиона рублей, чтобы гарантировать дальнейшее возмещение похищенных средств.

Расследование дела завершилось и материалы направили в суд. Где их уже рассмотрят по существу. Один из обвиняемых дожидается суда под домашним арестом. Все остальные – под подпиской о невыезде.