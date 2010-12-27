Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Петербуржцев и гостей города приглашают в двухчасовое путешествие на "пионерском" трамвае
Сегодня, 11:06
0
Shdaria
290

Петербуржцев и гостей города приглашают в двухчасовое путешествие на "пионерском" трамвае

0
 
 

В Петербурге 19 мая в День Пионерии жителей и гостей города приглашают в путешествие на "ретро-трамвае". Пассажиров ждет развлекательная программа и возможность переместиться в советское время.

В Петербурге 19 мая в День Пионерии по улицам северной столицы проедет "пионерский" трамвай. Организаторы акции приглашают гостей и жителей города отправится в двухчасовое путешествие. Об этом сообщили в Петербургском бюро транспортной информации.

Начало старта в 20.00 от 24 дома по Большой Посадской улице. Прекрасная возможность окунуться в то самое время, когда за окном совсем изминившийся, но все же тот самый Питер. 

В трамвае гостей будут встречать "Стиляги 21 века". Они напомнят путешественникам знаменитую клятву: «…вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь…». Также, пассажиры смогут поучавствовать в конкурсе повязывания пионерских галстуков на скорость, услышать пионерские песни и увидеть советские плакаты.

Организатор программы «РетроПитер» Ольга Кульпина рассказала, что "ретро-трамвай" проедет по местам исторического Петербурга, таким как: крейсер «Аврора», Марсово поле, Мраморный дворец – бывший музей Ленина и многое другое.

Для тех, кто придет в красном пионерском галстуке, предусмотрены персональные подарки.

Теги: день пионерии , петербург , пионерский галстук , ретро трамвай
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5