Организаторы "Зеленого марафона" проведут бесплатную тренировку для петербуржцев 13 мая

В Таврическом саду пройдет бесплатная тренировка для всех, кто увлекается бегом и здоровым образом жизни.

В Петербурге 13 мая в 12.30 пройдет бесплатная тренировка для всех любителей бега. Мероприятие станет подготовкой петербуржцев к "Зеленому марафону" от Сбербанка, который состоится уже 27 мая. На тренировочном забеге поклонников здорового образа жизни соберут члены проекта I LOVE RUNNING. Сбор желающих потренироваться запланирован на 12.25, само мероприятие пройдет в Таврическом саду: у входа со стороны Фурштатской.

Фитнес-тренеры расскажут собравшимся о правильных методах бега, проведут разминку и репетиционный забег. Узнать подробности открытой тренировки можно на сайте spb.iloverunning.net.

Ранее мы писали, что Смольный поддержал проведение "Зеленого марафона" в Санкт-Петербурге. Забег на 4.2 километра для всех желающих состоится на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга.