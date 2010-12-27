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Организаторы "Зеленого марафона" проведут бесплатную тренировку для петербуржцев 13 мая
Сегодня, 15:19
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Butenko
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Организаторы "Зеленого марафона" проведут бесплатную тренировку для петербуржцев 13 мая

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В Таврическом саду пройдет бесплатная тренировка для всех, кто увлекается бегом и здоровым образом жизни.

В Петербурге 13 мая в 12.30 пройдет бесплатная тренировка для всех любителей бега. Мероприятие станет подготовкой петербуржцев к "Зеленому марафону" от Сбербанка, который состоится уже 27 мая. На тренировочном забеге поклонников здорового образа жизни соберут члены проекта I LOVE RUNNING. Сбор желающих потренироваться запланирован на 12.25, само мероприятие пройдет в Таврическом саду: у входа со стороны Фурштатской.

Фитнес-тренеры расскажут собравшимся о правильных методах бега, проведут разминку и репетиционный забег. Узнать подробности открытой тренировки можно на сайте spb.iloverunning.net.

Ранее мы писали, что Смольный поддержал проведение "Зеленого марафона" в Санкт-Петербурге. Забег на 4.2 километра для всех желающих состоится на территории Парка 300-летия Санкт-Петербурга.

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Теги: зеленый марафон спб , новости петербурга , спорт
Категории: Спорт

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