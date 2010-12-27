Организатор убийства Политковской умер в колонии

Пожизненно осужденный за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев умер в колонии. По данным РИА Новости, мужчина страдал рядом болезней.

Лом-Али Гайтукаев, пожизненно осужденный за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, умер в колонии.

Как передает РИА Новости, об этом 13 июня сообщил информированный источник. По его данным, мужчина страдал рядом болезней.

Стоит напомнить, что 7 октября 2006 года Анна Политковская была расстреляна киллером в лифте собственного дома. Следствие установило, что к делу были причастны шесть человек, в том числе экс-сотрудник МВД Дмитрий Павлюченков, а организатором убийства являлся Лом-Али Гайтукаев. Павлюченков был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и выплате 3 млн руб. детям погибшей журналистки.

Лом-Али Гайтукаев был приговорен к пожизненному заключению, как и непосредственный исполнитель убийства Рустам Махмудов. Еще двое братьев Махмудовых — Ибрагим и Джебраил — получили 12 и 14 лет колонии строгого режима соответственно. Сергей Хаджикурбанов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Заказчики преступления установлены не были.