Оренбургский похититель сознался в других преступлениях против детей

Мужчина признался в совершении двух преступлений сексуального характера в отношении детей в 2011 году и в убийстве ребенка в 2013-м.

В Оренбурге задержанный похититель девочки начал признаваться в других преступлениях против детей, совершенных ранее.

После задержания мужчины выяснилось, что его генотип совпадает с генотипом человека, который в 2011 году в Пермском крае совершил преступления сексуального характера в отношении двоих мальчиков.

Юрий Тиунов признался в этих преступлениях, а также рассказал, что в 2013 году совершил убийство ребенка, возвращавшегося домой из школы.

Напомним, мужчину задержали 17 января в Оренбурге, спустя несколько дней непрерывных поисков пропавшей 12-летней девочки. Ребенка нашли практически невредимым. Похититель начал давать признательные показания.

Видео: с камер видеонаблюдения. заснят момент похищения ребенка