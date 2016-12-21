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Оренбургский похититель сознался в других преступлениях против детей

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Мужчина признался в совершении двух преступлений сексуального характера в отношении детей в 2011 году и в убийстве ребенка в 2013-м.

В Оренбурге задержанный похититель девочки начал признаваться в других преступлениях против детей, совершенных ранее.

После задержания мужчины выяснилось, что его генотип совпадает с генотипом человека, который в 2011 году в Пермском крае совершил преступления сексуального характера в отношении двоих мальчиков.

Юрий Тиунов признался в этих преступлениях, а также рассказал, что в 2013 году совершил убийство ребенка, возвращавшегося домой из школы.
 
Напомним, мужчину задержали 17 января в Оренбурге, спустя несколько дней непрерывных поисков пропавшей 12-летней девочки. Ребенка нашли практически невредимым. Похититель начал давать признательные показания.
 
Видео: с камер видеонаблюдения. заснят момент похищения ребенка        
Теги: оренбург , похищение девочки , похищение ребенка
Категории: Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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