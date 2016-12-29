Опубликовано видео с места страшной аварии с семью пострадавшими под Воронежем

Утром 5 февраля на трассе М 4 "Дон" рейсовый автобус с 27ю пассажирами столкнулся с автомобилем дорожных служб

Сегодня утром, 5 февраля, на 477 километре трассы М 4 "Дон" произошла крупная авария с рейсовым автобусом.

По сообщения ГУВД по Воронежской области, приблизительно в 9 часов 50 минут произошла дорожная авария, в которой столкнулись пассажирский автобус "Неоплан" и "КАМАЗ" дорожных служб, который разбрасывал песко - соляную смесь на дорожное покрытие. Автобус двигался в направлении от Ростова-на-Дону в сторону Москвы. На момент аварии в автобусе находилось 27 пассажиров.

В результате аварии пострадали 7 человек, которые были госпитализированы с травмами различной тяжести в больницу. Погибших в ДТП нет. На ликвидацию последствий этой аварии привлекались 38 человек и 12 единиц спецтехники. Движение на этом участке трассы до 12 часов было затруднено, и был организован объезд через село Комсомольское.

ГУ МЧС России по Воронежской области опубликовали видео последствий этой жуткой аварии.

Видео: ГУ МЧС России по Воронежской области