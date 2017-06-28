Опасное видео из Уфы: улицы города ушли под воду

Непогода обрушилась на столицу Башкирии. Мощный ливень затопил улицы, а кровли домов не выдержали напора воды и сломались.

Сегодня днем, 28 июня, на Уфу обрушилась непогода. Мощный ливень затопил улицы города, а крыши домов, не выдержав напора воды, обвалились. Коммунальщики бьют тревогу: канализации не справляются со стихией. Местным жителям удалось запечатлеть на видео буйство природы.

На кадрах можно заметить, что улицы города буквально затопило. Машины наполовину ушли под воду, а дождь продолжает лить.

По словам очевидцев, из-за протечки крыши серьезно пострадало здание торгово-развлекательного комплекса "Июнь".

В настоящее время аварийные службы работают над устранением водных заторов.

Ранее мы передавали, что синоптики пообещали в начале недели непогоду в Ленобласти.



Видео: youtube, Лилия Ла