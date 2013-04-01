Фото с места катастрофы Ту-154: определили, где искать обломки самолета

ИКИ РАН опубликовал спутниковую фотографию с места крушения авиалайнера. На снимке обозначен район катастрофы.

26 декабря в 06.31 Институт космических исследований РАН получил радиолокационное изображение катастрофы самолета Ту-154. На снимке обозначен район возможного разлета обломков лайнера. Кадр был получен с помощью спутника. Как видно, район, где могут оказаться осколки самолета, довольно большой.



Трагедия произошла 25 декабря в Краснодарском крае. Самолет следовал из Москвы в Латакию через Сочи. На лайнере находилось 92 человека.

Ранее мы писали, что водолазы обнаружили в Черном море новую группу обломков Ту-154. Известно, что пока корпус самолета не найден, часть обломков рассредоточена на расстоянии 400 метров и на глубине 25 метров в море. В ближайшем будущем эксперты смогут определить возможную причину трагедии. Поиски фрагментов самолета продолжаются.

Фотография: ИКИ РАН