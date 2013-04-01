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Фото с места катастрофы Ту-154: определили, где искать обломки самолета
Сегодня, 14:08
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Ustsova
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Фото с места катастрофы Ту-154: определили, где искать обломки самолета

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ИКИ РАН опубликовал спутниковую фотографию с места крушения авиалайнера. На снимке обозначен район катастрофы.

 26 декабря в 06.31 Институт космических исследований РАН получил радиолокационное изображение катастрофы самолета Ту-154. На снимке обозначен район возможного разлета обломков лайнера. Кадр был получен с помощью спутника. Как видно, район, где могут оказаться осколки самолета, довольно большой.


Трагедия произошла 25 декабря в Краснодарском крае. Самолет следовал из Москвы в Латакию через Сочи. На лайнере находилось 92 человека.

Ранее мы писали, что водолазы обнаружили в Черном море новую группу обломков Ту-154. Известно, что пока корпус самолета не найден, часть обломков рассредоточена на расстоянии 400 метров и на глубине 25 метров в море. В ближайшем будущем эксперты смогут определить возможную причину трагедии. Поиски фрагментов самолета продолжаются.

Фотография: ИКИ РАН

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Категории: Лента новостей Новости России

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