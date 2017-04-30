Опубликованы жуткие кадры с места смертельной лобовой аварии в Кузбассе

В лобовой аварии погиб 18-летний водитель отечественного автомобиля

Жуткая смертельная авария произошла накануне утром на трассе Ленинск-Кузнецк - Полысаево.

Около 7 часов утра 29 апреля на автодороге в лобовую сошлись автомобили ВАЗ-2109 и "Лэнд Ровер Фрилэндер". От мощного удара отечественную легковушку искорежило и разорвало на части. Очевидцы происшествия сообщают, что 18-летний водитель вылетел от удара на проезжую часть и скончался. Пассажир ВАЗ-2109 выжил. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Напомним, вчера Piter.TV публиковал видео с места массовой аварии на трассе Ленинск-Кузнецк - Новокузнецк, в которой пострадали 11 автомобилей.

Видео: ВК, Регион-42 Кемерово