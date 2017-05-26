"Человек-паук: Возвращение домой": в сети появился новый трейлер с Робертом Дауни младшим

Создатели предстоящего фильма вновь заинтриговали фанатов комиксов исключительным роликом: на этот раз они показали взаимоотношения железного человека и спайдермена. За несколько дней видео оценили почти 3,5 миллиона зрителей.

На прошлой неделе, 24 мая, на одном из youtube-каналов появился очередной трейлер к предстоящему фильму о человеке-пауке. На этот раз в ленте появится железный человек, роль которого вот уже несколько лет принадлежит голливудскому актеру Роберту Дауни младшему. Долгожданная премьера картины "Человек-паук: Возвращение домой" запланирована на 7 июля текущего года. А пока фанаты комиксов атакуют соцсети: за несколько дней третий трейлер оценили почти 3,5 миллиона человек.

Естественно, в центре сюжета история всеми известного Питера Паркера. Действие фильма будет разворачиваться в Нью-Йорке после событий ленты "Первый мститель: Противостояние". Об этом сообщает Петербургский дневник.

Ранее мы передавали, что трейлер 7 сезона "Игры престолов" взорвал интернет.



Видео: youtube, Sony Pictures Entertainmen