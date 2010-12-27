Опубликованы снимки «подземного города» нацистов в Нидерландах

В Голландии найден подземный город нацистов, который строили заключенные

Фотограф Сольвейг Гразе опубликовала в Сети фотографии из бункера в Нидерландах, который ранее принадлежал нацистам. Бункер расположен рядом с бывшей нидерландской деревней Схевенинген. В подписи к фото говорится, что он был рассчитан на более чем 3,3 тысячи солдат СС.

Построили подземное сооружение по приказу рейхскомисcара Нидерландов Артура Зейсса-Инкварта. В убежище были построены кладовые, личные комнаты и сауны. Сейчас часть нацистского города, построенная заключенными, превращена в военный музей.

Напомним, что нацистские войска вторглись в Нидерланды 10 мая 1940 года, через пять дней страна капитулировала.

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Twitter: Daily Mail Online