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Опубликованы снимки «подземного города» нацистов в Нидерландах
Вчера, 23:37
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Sheker
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Опубликованы снимки «подземного города» нацистов в Нидерландах

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В Голландии найден подземный город нацистов, который строили заключенные

 Фотограф Сольвейг Гразе опубликовала в Сети фотографии из бункера в Нидерландах, который ранее принадлежал нацистам. Бункер расположен рядом с бывшей нидерландской деревней Схевенинген. В подписи к фото говорится, что он был рассчитан на более чем 3,3 тысячи солдат СС. 

Построили подземное сооружение по приказу рейхскомисcара Нидерландов Артура Зейсса-Инкварта. В убежище были построены кладовые, личные комнаты и сауны. Сейчас часть нацистского города, построенная заключенными, превращена в военный музей.   

Напомним, что нацистские войска вторглись в Нидерланды 10 мая 1940 года, через пять дней страна капитулировала.

 

 

 

 

Фото:
Twitter: Daily Mail Online

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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