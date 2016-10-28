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Вчера, 12:01
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Ustsova
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"Игра престолов" 7 сезон: в сети появились новые кадры сериала

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Создатели культового ленты "Игра престолов" вновь заинтриговали поклонников свежими снимками из предстоящего сезона. Кроме того, не так давно в сети появился официальный тизер-трейлер, который посмотрели уже более 15 миллионов человек.

В минувший четверг, 20 апреля, в инстаграме NBO появились новые интригующие кадры 7 сезона "Игры престолов". На серии снимков можно увидеть Джона Сноу, Серсею и Джейме Ланнистер, Тириона, Дейенерис и многих других. Любопытно, что в официальном твиттере сериала появились фото и таких персонажей, как Давос Сиворт, Бриенна Тарт и Сандор Клиган.

Кроме того, в конце марта на youtube-канале появился тизер-трейлер к предстоящему фильму, премьера которого запланирована на 16 июля. Ролик за несколько недель посмотрели уже более 15 миллионов человек.

Известно, что в новом сезоне будет всего 8 эпизодов.


 

Видео: youtube,  GameofThrones

Фото: инстаграм, hbo

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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