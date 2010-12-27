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Опубликованы фото щенка с Хабаровска, которому живодеры отрезали нос
Сегодня, 18:49
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Shdaria
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Опубликованы фото щенка с Хабаровска, которому живодеры отрезали нос

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Местная зоозащитница Хабаровска опубликовала фото покалеченного животного в соцсеть.

 В Хабаровске местная зоозащитница выложила в социальную сеть фото собаки, которой живодеры отрезали нос. Как рассказывает женщина, собаку она нашла в первом Микрорайоне Хабаровска. 

Активисты города заметили, что именно в этом районе по статистике большинство случаев жестокого обращения с животными.

Щенок лежал несколько дней под капельницей в тяжелом состоянии, но врачам все же удалось спасти щенка. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Зоозащитники написали заявление в полицию по факту произошедшего. 

 

Фото: vk.com

Теги: живодеры , зоозащитники , отрезали нос , хабаровск , щенок
Категории: Лента новостей Новости СПб

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