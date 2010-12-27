Опубликованы фото щенка с Хабаровска, которому живодеры отрезали нос

Местная зоозащитница Хабаровска опубликовала фото покалеченного животного в соцсеть.

В Хабаровске местная зоозащитница выложила в социальную сеть фото собаки, которой живодеры отрезали нос. Как рассказывает женщина, собаку она нашла в первом Микрорайоне Хабаровска.

Активисты города заметили, что именно в этом районе по статистике большинство случаев жестокого обращения с животными.

Щенок лежал несколько дней под капельницей в тяжелом состоянии, но врачам все же удалось спасти щенка. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Зоозащитники написали заявление в полицию по факту произошедшего.

Фото: vk.com