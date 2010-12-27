Опубликована программа "Зеленого марафона" Сбербанка в Петербурге

Организаторы "Зеленого марафона" в Петербурге опубликовали развернутую программу спортивного праздника, который пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В это воскресенье, 28 мая, в Санкт-Петербурге пройдет традиционный городской спортивный праздник - "Зеленый марафон" от Сбербанка. Ранее канал Piter.TV писал, что в Петербурге завершается электронная регистрация на "Зеленый марафон Сбербанка" . Однако любой желающий все еще может стать участником забега на 4.2 километра. Для этого просто нужно прийти в Парк 300-летия Санкт-Петербурга к 10 утра и оформить участие на одной из стоек регистрации. Об этом стало известно из официальной программы забега, опубликованной организаторами.

С 10.00 до 16.00 работают все развлекательные площадки партнеров "Зеленого марафона". Каждый участник и гость может пройти квест – первые 100 победителей получат призы и подарки. Для участия в квесте нужно взять специальную карту на стойках регистрации.

В 11.00 запланирован старт Детского забега от города детских профессий Кидбург на дистанции 42м и 420м. С11.30 до 12.00 состоится телемост между участниками Большого Велопробега и Зеленого марафона, в рамках которого пройдет общая разминка от партнера Сбербанка – спортивного проекта ILoveRunning.

В 11.45 - официальные лица и почетные гости проекта поприветствуют петербуржцев, а уже в 12.00 запланирован старт "Зеленого марафона" и "Большого Велопробега". Все это время на площадке в Парке 300-летия будет работать концертная зона. После того, как последние марафоны преодолеют дистанцию в 4.2 км, на зоне финиша состоится церемония награждения.

На 14.45 организаторы анонсировали флеш-моб "314 воздушных змеев", а уже в 16.00 "Зеленый марафон" официально завершится.

Отметим, что стать участником забега может любой желающий: возраст, пол и уровень спортивной подготовки не имеют значения.