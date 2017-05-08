Опубликован трейлер фильма «Чудо-женщина»‍

Опубликованный ролик еще больше подогрел интригу

На днях в Сети появился финальный трейлер к фильму «Чудо-женщина» Петти Дженкинса. В новом ролике появилась сама Галь Гадот, исполняющая главную роль в фильме. В новой картине также появятся несколько героев, связанных с прошлым Чудо-женщины. В фильме снялись Дэвид Тьюлис, Робин Райт и Крис Пайн.

Сама лента является четвертой по счёту в расширенной киновселенной DC и первым фильмом об этом герое комиксов. В будущем планируется выпуск фильмов и о других участниках «Лиги Справедливости».

Видео:

YouTube: Warner Bros. Pictures