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Вчера, 23:36
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Sheker
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Опубликован трейлер фильма «Чудо-женщина»‍

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Опубликованный ролик еще больше подогрел интригу

 На днях в Сети появился финальный трейлер к фильму «Чудо-женщина» Петти Дженкинса.  В новом ролике появилась сама Галь Гадот, исполняющая главную роль в фильме. В новой картине также появятся несколько героев, связанных с прошлым Чудо-женщины. В фильме снялись Дэвид Тьюлис, Робин Райт  и Крис Пайн.

Сама лента является четвертой по счёту в расширенной киновселенной DC и первым фильмом об этом герое комиксов. В будущем планируется выпуск фильмов и о других участниках «Лиги Справедливости». 

 

 

 

 

Видео:
YouTube: Warner Bros. Pictures

 

Теги: в сети появился очередной трейлер чудо женщины
Категории: Культура Лента новостей

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