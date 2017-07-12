Опубликован ТОП-20 ВУЗов первого национального рейтинга России

3 ВУЗа Санкт-Петербурга вошли в ТОП-20 лучших высших учебных заведений России

В России провели первый национальный рейтинг российских ВУЗов. О результатах без указания мест в рейтинге объявил глава Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Рейтинг создан по поручению президента России Владимира Путина. Вузы оценивались по 35 показателям, среди них "образование", "наука", "интернационализация", "устойчивость и потенциал развития", "дистанционное образование".

Представлена первая 20ка этого рейтинга. Среди лучших Российских ВУЗов 3 высших учебных заведения Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО.

В ТОП-20 вошли также 12 Московских ВУЗа: МГИМО, МГТУ имени Баумана, МГУ, МФТИ, МИСиС, МИФИ, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России, Финансовый университет при правительстве РФ, РАНХиГС, РГУ нефти и газа, РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ, Российский университет дружбы народов.

А также Казанский федеральный университет, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, Томский политехнический университет, УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина.

Видео: ВК, Высшая школа менеджмента СПбГУ

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