Оптимистическое прощание с "Людой"
Одна из любимейших, наиболее демократичных и истинно авангардных галерей современного искусства проводит последнюю выставку. Основатель галереи "Люда" Петр Белый рассказывает программе "Арт-Ликбез" о том, что будет дальше.
А собственно последней экспозицией стала коллективная выставка революционно-критического направления "Народовластие".
ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ ПРОЩАНИЕ С "ЛЮДОЙ"
на выставке политического искусства «Народовластие»
арт-гид: Вячеслав Корнев, композитор: Alex Bright
арт-операторы: Андрей Кузькин и Гера Парфиненко
программа "АРТ-ЛИКБЕЗ" № 64
Петроград, 23 мая 2017