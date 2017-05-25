Оптимистическое прощание с "Людой"

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Одна из любимейших, наиболее демократичных и истинно авангардных галерей современного искусства проводит последнюю выставку. Основатель галереи "Люда" Петр Белый рассказывает программе "Арт-Ликбез" о том, что будет дальше. А собственно последней экспозицией стала коллективная выставка революционно-критического направления "Народовластие".