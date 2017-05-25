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Оптимистическое прощание с "Людой"

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Одна из любимейших, наиболее демократичных и истинно авангардных галерей современного искусства проводит последнюю выставку. Основатель галереи "Люда" Петр Белый рассказывает программе "Арт-Ликбез" о том, что будет дальше. А собственно последней экспозицией стала коллективная выставка революционно-критического направления "Народовластие".

 ОПТИМИСТИЧЕСКОЕ ПРОЩАНИЕ С "ЛЮДОЙ"
на выставке политического искусства «Народовластие»
арт-гид: Вячеслав Корнев, композитор: Alex Bright
арт-операторы: Андрей Кузькин и Гера Парфиненко
программа "АРТ-ЛИКБЕЗ" № 64
Петроград, 23 мая 2017

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Теги: арт ликбез , киноликбез , кинополис , люда
Категории: Арт-репортажи

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