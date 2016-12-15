Вопрос огромного колеса обозрения в Петербурге остается открытым

Быть или не быть огромному колесу обозрения в Петербурге решают жители города.

Опрос о появлении в Северной столице колеса обозрения решили продлить. Петербуржцы могут проголосовать "за" или "против" на инвестиционном портале Санкт-Петербурга, об этом сообщает "Петербургский Дневник".

В Комитете по инвестициям рассказали, что более 7 тысяч петербуржцев выразили свою точку зрения.

Напомним, в опросе необходимо указать - нужно ли Петербургу огромное колесо обозрения. Выбрав в опросе ответ "да", участники голосования могут выбрать место, где они желают видеть будущий аттракцион: в парке 300-летия, на берегу Невы, на окраинах города или предложить свой вариант ответа.