Опрос: петербуржцы верят в чемпионство футбольного "Зенита"

За день до старта Премьер-лиги по футболу мы решили спросить петербуржцев и гостей города, болеют ли они за "Зенит" и каковы шансы победить у нашей команды после проведенных реформ.

Большинство опрошенных воодушевленно согласились: смотреть игры непременно будут. "Зенит - моя любимая команда", "Конечно, будем болеть, что за глупый вопрос". Остальные - любители хоккея, команды "Локомотив" или просто не заинтересованные в спорте и футболе - остались к чемпионату равнодушными.

Шансы на победу у команды, по мнению опрошенных, есть: "Сколько ж можно проигрывать", "С новым тренером должно получиться", "Думаю, выиграют", "50 на 50". Поспособствовать этому должны, как считают горожане и гости, смена руководства, обновление команды и ответственность самих игроков перед болельщиками.

Арина Мифтахутдинова, Дарья Молчанова