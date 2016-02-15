Сотни опознанных летающих объектов обноружены в небе Петербурга

Сотни видео гуляют по сети с кадрами питерского небосвода под эгидой 14 февраля.

В сети появились видео с сотнями воздушных светящихся шаров, которые в День Всех Влюблённых петербуржцы и гости города запустили в своё счастливое будущее в Парке им. Бабушкина. Небо превратилось в космическое пространство, с созвездиями из горячих и любящих сердец.





Под взрывную музыку, незаменимые конкурсы, горячие закуски и ароматные напитки. Театр огня и света «БезГраниц» устроил незабываемое фаер-шоу с танцами и всем прилегающим. Профессионалы и новички зажигали на сцене парка с 10 февраля, чтобы все наверняка успели заглянуть к ним на огонёк. К слову, если вы всегда мечтали повелевать огнём, то театр «БезГраниц» приглашает вас на пробное занятие. И, конечно, следите за событиями в Парке им. Бабушкина – там всегда творится что-то интересное.

Видео: инстаграм, st_karina

Полина Хвостова