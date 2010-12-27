Двух нервных петербуржцев задержали на Хасанской с полной амфетамина сумкой

Сотрудники Росгвардии задержали двух молодых людей около дома на Хасанской улице. В машине парней нашли спортивную сумку заполненную свертками с амфетамином.

Бойцы Росгвардии поймали двух молодых людей с крупной партией наркотиков. Около дома 19б на Хасанской улице сотрудники правоохранительных органов увидели двух парней, которые явно занервничали при виде патрульной машины. Петербуржцы начали быстро отходить от автомобиля.

Правоохранители задержали парней 19 и 20 лет для выяснения обстоятельств. А на место вызвали следственно-оперативную группу. Прибывшая подмога занялась осмотром машины. В ней нашли спортивную сумку со свертками, обмотанными желтой изолентой. Всего там было два больших, 21 средний и 11 маленьких свертков.

Содержимое пакетов направили на экспертизу. Специалисты установили, что изъятое вещество – это амфетамин. По факте незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дел. Расследование продолжается. Скорее всего, полиция устанавливает поставщиков и покупателей задержанных.