Опера "Рождественская сказка"

В конце 2016 года горожан ждет опера-феерия Родиона Щедрина.

На сцене Мариинского театра состоится премьера оперы "Рождественская сказка". Ее крупнейшему театру Петербурга подарил современный композитор Родион Щедрин. Он давно дружит и сотрудничает с Мариинкой: на этот раз живой классик решил подарить свое творение именно Новой сцене. Зрителей ждет новогодняя история, основанная на русских традициях и национальных мелодиях. Многие уже сравнивают эту постановку с другой рождественской сказкой великого Чайковского - легендарным "Щелкунчиком".