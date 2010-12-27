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Опера "Рождественская сказка"
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Butenko
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Опера "Рождественская сказка"

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В конце 2016 года горожан ждет опера-феерия Родиона Щедрина.

На сцене Мариинского театра состоится премьера оперы "Рождественская сказка". Ее крупнейшему театру Петербурга подарил современный композитор Родион Щедрин. Он давно дружит и сотрудничает с Мариинкой: на этот раз живой классик решил подарить свое творение именно Новой сцене. Зрителей ждет новогодняя история, основанная на русских традициях и национальных мелодиях. Многие уже сравнивают эту постановку с другой рождественской сказкой великого Чайковского - легендарным "Щелкунчиком".

 

Теги: мариинский театр , опера
Категории: Театр

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    12 января
    18:44
    Аноним Ответить

    в любой опере должен быть заливистый тенор с верхами- это половина успеха.

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