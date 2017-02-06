Опасного пациента вернули в психоневрологический диспансер

Сбежавшего от принудительного лечения мужчину искали больше суток

Бежавшего из психиатрической лечебницы мужчину удалось найти и вернуть. Как сообщается, 36-летний беглец по выходе из своего узилища первым делом отправился за шавермой, и только потом – домой.

Дома его и нашли сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что мужчина, который отправился на лечение в Скворцова-Степанова по решению суда, бежал из клиники налегке: на нем были больничные тапочки, футболка и штаны.

Напомним, исчезновение 36-летнего мужчины из психоневрологического диспансера, расположенного на Фермском шоссе, обнаружила в воскресенье, 5 февраля 2017 года, медсестра этого учреждения. Мужчину искали в течение суток.

На принудительное лечение в психиатрическую клинику его отправили решением суда. У 36-летнего мужчины диагностирована параноидальная форма шизофрении.

Видео: из архива