Квартирные воры убили онкобольного петербуржца и унесли его имущество

В квартире на бабушкина обнаружили тело 320летнего петербуржца с колото-резанными ранами. Из его дома пропала техника, а также куртку, документы и ключи от квартир.

Утром в понедельник, 6 февраля, в квартире на улице Бабушкина нашли погибшего мужчину. На тело наткнулась мама пострадавшего. На теле мужчины нашли колото-резанные раны в области живота и груди. Судя по всему мужчина защищался, так как на его ладонях нашли резанные раны.

Из квартиры пропали ценности. В частности, мать погибшего не нашла трех телефонов, планшета, ноутбук и два фотоаппарата. Кроме того, неизвестный преступник прихватил куртку, в которой находились документы и ключи от квартиры. В комнатах были перевернуты все вещи, открыты шкафы, сообщает Life.

Полиция обследовала место преступления и ищет возможные записи со злоумышленниками. Заведено уголовное дело по статье за убийство. Устанавливаются подробности трагедии.

Также сегодня стало известно, что мужчина загадочно умер на Большеохтинском кладбище. Тело нашли на Конной дорожке около выхода с погоста на проспект Энергетиков. На вид погибшему было около 60-70 лет. Тело направили в морг, для определения причины смерти.