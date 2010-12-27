Онищенко предлагает запретить использование и продажу спиннеров

Экс-глава Роспотребнадзора посоветовал контролирующим органам быть внимательнее к спиннерам

Экс-глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что продажу и использование спиннеров в России следует запретить. По его словам, использование детьми спиннеров может стать причиной искажения их психического здоровья. Тем не менее у Онищенко есть опасения, что такое предложение может вызвать «международный вой».

По словам Зампреда, контролирующие органы должны внимательнее смотреть, во что играю наши дети. Ранее Роспотребнадзор по просьбе обеспокоенных родителей провел проверку безопасности для здоровья популярного среди молодежи спиннера.