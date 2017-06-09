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Омск из-за проливного дождя ушел под воду

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В интернете появляются все новые фотографии и видео затопленных улиц в Омске

Сегодня днем,9 июня, Омск и его окрестности накрыл проливной ливень с грозами и градом.

Улицы города ушли под воду. В некоторых местах, несмотря на ливневки, вода доходила машинам до стекол. Некоторые улицы превратились в бурные реки. Затоплены магазины, студии, гаражные боксы. 

Очевидцы в социальных сетях публикуют фотографии и видео потопа, превратившего Омск в "Венецию", 

 

Некоторые районы засыпало градом.

Видео: YouTube/Евгений Величев

Фото: ВК, Виталий Божанов, Аварийный Омск, Наталья Савочкина

 

Теги: видео , жесть , оиск , потом , ураган
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия

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