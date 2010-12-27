Омоновцы спасли жизнь мужчины, тонущего посреди Невы

Мужчина боролся за свою жизнь на глазах прохожих возле ЦПКиО имени Кирова.

В Петербурге ОМОН Росгвардии спас жизнь тонущему 44-летнему мужчине в Неве. Об этом сообщила сегодня, 16 июля, пресс-служба ведомства. Сам инцидент произошел накануне, 15 июля.

Омоновцы патрулировали Большую Невку в районе 19:15, когда получили сигнал о тонущем мужчине, который почти остался без сил, но продолжает бороться за свою жизнь. ЧП случилось напротив ЦПКиО имени Кирова.

Пострадавший был извлечен из воды. Ему вовремя оказали первую помощь и отправили в дежурную часть базы, куда прибыли медики. Осмотр показал, что в отправке в больницу пострадавший не нуждается.

Фото: i.huffpost.com