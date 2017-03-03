В Петербурге изъяли 860 литров смертельной "омывайки" с метанолом

Правоохранительные органы Северной столицы нашли на складе по Якорной улице большую партию запрещенной стеклоомывающей жидкости. Полицейские изъяли 860 литров, общая стоимость товара – 21 тысяча рублей.

Сотрудники Центр организации применения административного законодательства МВД по городу наведались с проверкой на оптовый рынок на Якорной улице, где торгуют химией для автомобилей. На одном из складов полицейские наткнулись на партию запрещенной омывайки. Несмотря на запрет, там торговали стелоомывающей жидкостью с метанолом. Присутствие опасного вещества подтвердила экспертиза.

В результате проверки изъяли 860 литров опасной жидкости. Смертельно опасная омывайка стоила 21 тысяч рублей. Все товары передали на склад временного хранения. Правоохранители возбудили административное дело в отношении ООО, которое владеет складом.

Время от времени полиция изымает опасные жидкости. Например, на Выборгском шоссе изъяли 4 тонны смертельноопасной "омывайки". Один бизнесмен торговал стеклоомывающей жидкостью через интернет. Оказалось, что мужчина держал сразу два склада с опасной химией для автомбилей.