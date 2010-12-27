Житель Омска хранил в гараже 30 кг марихуаны‍

50-летнему мужчине грозит 20 лет лишения свободы за хранение наркотиков

В Омске на улице Мамина-Сибиряка задержали мужчину за хранение наркотиков. В правоохранительные органы поступило сообщение, в котором говорилось, что безработный 50-летний мужчина может быть причастен к раскладке наркотиков. При обследовании гаража мужчины, полицейские обнаружили еще 2 мешка с веществом вещества с характерным запахом конопли. Стоит отметить, что мужчина уже ранее был судим.

Как рассказали в полиции, химическая экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, а общая масса составляет около 30 кг, что относится к крупному размеру.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Если будет доказано, что крупная партия наркотиков принадлежала ему, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

- Сейчас проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые компьютерно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, принимаются меры к установлению поставщика наркозелья и канала поступления его в омский регион. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Фото: УМВД по Омской области