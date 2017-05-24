Омерзительное видео из Красноярска: Пьяная беременная леди скандалила с таксистом

На скандалистку после опубликования видео обрушился шквал негативных комментариев

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ города Красноярска появилось видео, которое вызвало волну возмущения.

На опубликованных кадрах видео беременная молодая женщина скандалила с таксистом, отказываясь платить за проезд. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, беспрестанно курила и нецензурно выражалась.

Под размещенным видео пользователи соцсети возмущены поведением беременной. Одна из девушек пишет: "Она ведет себя, как тварь, а стыдно мне". В итоге девушка так и не заплатила за поездку. Судя из слов видео сумма составляла 170 рублей. Интернет - пользователи предложили ему компенсировать поездку этой "дамы". Но водитель отказался, сказав, что беременную он и так бы довез бесплатно. Но молодого мужчину возмутил тот факт, что женщина была пьяна и много курила.

Видео: ВК(YouTube)kraschp