Омбудсмен Шишлов: На митинги 12 июня петербуржцев спровоцировала власть

По мнению уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, ответственность за массовые задержания на несогласованной акции протеста в Петербурге лежит не только на её организаторах, но и на городских властях.

Согласно размещенному на сайте УППЧ заявлению, тысячи людей, которые вышли 12 июня на Марсово поле, показали, что необходимо дать гражданам их законное право на свободу мирных собраний. Омбутсмен уверен, что закон о митингах и практика его применения нуждаются в изменениях, которые не допустят произвола в использовании запретительных норм.



Александр Шилов полагает, что что виноваты не только организаторы, призывавшие людей выйти на несанкционированные акции, но и само государство. По словам омбудсмена, государство самоустранилось и больше не гарантирует людям соблюдения прописанных в Конституции прав.

Спикер также отметил, что исполнительная власть отказом в согласовании мероприятий 12 июня в очередной раз продемонстрировала не только неспособность искать законное решение обеспечить гражданам свободу собраний, но и нежелание это делать вовсе. Такие решения, по его мнению, провоцируют людей с активной позицией нарушать закон и подрывают доверие к государству.



Полиция при этом просто была поставлена в затруднительные условия: они не могли обеспечить общественный порядок, не нарушив при этом права сограждан, заключает омбудсмен.