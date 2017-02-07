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Голая Ольга Бузова вновь эпатирует публику

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Ведущая выложила фото своей обнаженной попы, от которой подписчики не в восторге. Снимки теледивы с каждым разом все пикантнее.

Накануне Ольга Бузова решила порадовать поклонников эротическими фотографиями. На этот раз ведущая выложила в соцсети снимок свой голой попы, которую едва прикрывает длинный пуловер. На фоне Москва-Сити Бузова откровенно позирует перед камерой. Снимок настолько пикантен, что возникает вопрос: а есть ли нижнее белье?

голая ольга бузова звезда дома 2 оголилась перед камерой бузова попа

Впрочем, сексуальная фотография вызвала бурные споры среди подписчиков звезды. Мнения разнятся от абсолютного восхищения до полного негодования. Один из пользователей инстаграма пишет: "Жопы, письки, безголосые песни с деревянными танцами…Это стиль Бузовой. Это Дом-2". Многие восклицают, что подобные снимки отпугивают народ. И советуют фотографироваться с книжками: "Пусть люди думают, что ты умнее. Нравится что ли имидж дурочки недалекой поддерживать?".  Часть выражает свое отвращение простым междометием "Фу", попутно называя девушку "дешевкой".

голая ольга бузова звезда дома 2 оголилась перед камерой бузова попа

Конечно, у Бузовой нашлись и защитники, которые обвиняют негодующих в черной зависти. Однако, так или иначе, за несколько часов пост ОльгиБузовой собрал свыше 4 тыс. комментариев и около 200 тыс. лайков. Вероятно, теледива своего добилась.

голая ольга бузова звезда дома 2 оголилась перед камерой бузова попа

Недавно мы писали, что тайный поклонник подарил ведущей внедорожник стоимостью 10 млн. руб. Ранее мы также сообщали, что Ольга Бузова вновь сменила фамилию.

Фотографии и видео: инстаграм Ольги Бузовой

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Категории: Лента новостей Новости России Новости шоу-бизнеса

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