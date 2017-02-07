Голая Ольга Бузова вновь эпатирует публику

Ведущая выложила фото своей обнаженной попы, от которой подписчики не в восторге. Снимки теледивы с каждым разом все пикантнее.

Накануне Ольга Бузова решила порадовать поклонников эротическими фотографиями. На этот раз ведущая выложила в соцсети снимок свой голой попы, которую едва прикрывает длинный пуловер. На фоне Москва-Сити Бузова откровенно позирует перед камерой. Снимок настолько пикантен, что возникает вопрос: а есть ли нижнее белье?

Впрочем, сексуальная фотография вызвала бурные споры среди подписчиков звезды. Мнения разнятся от абсолютного восхищения до полного негодования. Один из пользователей инстаграма пишет: "Жопы, письки, безголосые песни с деревянными танцами…Это стиль Бузовой. Это Дом-2". Многие восклицают, что подобные снимки отпугивают народ. И советуют фотографироваться с книжками: "Пусть люди думают, что ты умнее. Нравится что ли имидж дурочки недалекой поддерживать?". Часть выражает свое отвращение простым междометием "Фу", попутно называя девушку "дешевкой".

Конечно, у Бузовой нашлись и защитники, которые обвиняют негодующих в черной зависти. Однако, так или иначе, за несколько часов пост ОльгиБузовой собрал свыше 4 тыс. комментариев и около 200 тыс. лайков. Вероятно, теледива своего добилась.

Недавно мы писали, что тайный поклонник подарил ведущей внедорожник стоимостью 10 млн. руб. Ранее мы также сообщали, что Ольга Бузова вновь сменила фамилию.

Фотографии и видео: инстаграм Ольги Бузовой