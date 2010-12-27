Из-за Ольги Бузовой подрались участники шоу «Дом-2»

На свадьбе участников шоу "Дома-2", на которой из-за телеведущей Ольги Бузовой подрались двое мужчин

В рамках проекта "Дом-2" состоялась свадьба Валерия Блюменкранца и Таты Абрамсон. На мероприятии произошел неприятный инцидент. Эрнест Птак и Тимур Гарафутдинов устроили драку, причиной которой стала безответная любовь к ведущей проекта Ольге Бузовой. Знаки внимания мужчины оказывают уже давно: Тимур посвятил Ольге песню, а Эрнест часто признается Бузовой в любви в соцсетях. Сама девушка остается неприступной.

Конфликт разгорелся после того как Тимур пригласил Ольгу на медленный танец. Увидев это, Эрнест набросился на своего соперника с кулаками. В ходе инцидента никто не пострадал.

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Instagram:buzova86