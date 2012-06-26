Ольга Бузова вновь сменила фамилию

Телеведущая вернула себе девичью фамилию. Звезда «Дома-2» получила новый паспорт: она больше не Тарасова.

Недавно знаменитая теледива избавилась еще от одного напоминания о бывшем муже. После развода 31-летняя девушка подала заявление на замену паспорта. И вот получила заветный документ: новая фотография, новый имидж и девичья фамилия. Ольга Бузова может с легкостью выдохнуть: она больше не Тарасова. В новом паспорте красуется фотография коротко стриженной брюнетки: немного помятой, но уверенной в своем будущем.

И вправду, после развода, на который, кстати, звезда «Дома-2» чуть не опоздала, Ольга вплотную занялась своей карьерой: пишет книги, поет песни, создает платья и много путешествует. Недавно Ольга, теперь уже официально, Бузова отметила свой день рождения. Девушка отметил его с размахом: сначала станцевала голой на крыше в Испании, а потом приехала в Грозный к семейству Кадыровых. Конечно, столь насыщенная жизнь не может остаться без внимания. Впрочем, иногда оно оборачивается не в пользу ведущей. Так Сергей Шнуров высмеял Бузову в своей новой матерной песне.

Ранее мы также сообщали, что в сети появилось видео, на котором Ольга Бузова танцует лезгинку в гостях у Рамзана Кадырова.