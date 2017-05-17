Видео: Бузова шокировала фанатов "живым" пением в караоке

Телеведущая исполнила в клубе песню знаменитой группы "Queen", чем и повергла в шок находившихся в заведении посетителей, а позже и своих поклонников.

Недавно в сети появился ролик, на котором известная теледива, а теперь еще и певица Ольга Бузова исполняет "вживую" хит группы "Queen". Судя по всему, данный инцидент произошел в одном из московских караоке-клубов 12 мая.

По мнению поклонников, голос телеведущей на видео кардинально отличается от студийных записей. Многие заподозрили Бузову в обмане.

Впрочем, Ольгу хейтеры явно не волнуют. Девушка наслаждается жизнью и записывает новые "хиты", которые возглавляют российские музыкальные чарты. Не зря ведь Бузова считает дни до очередной премии "Муз-ТВ".

Ранее мы сообщали, что Бузова вновь шокировала фанатов откровенным "недотанцем". Известная телеведущая "оторвалась" в клубе под собственный трек: в открытом наряде девушка исполнила танец живота.

Видео: Youtube, Dom-2 info

Фото: инстаграм Ольги Бузовой