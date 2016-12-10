Ольга Бузова рассказала подписчикам о своей любви

Телезвезда Ольга Бузова поздравила своих подписчиков в сети Инстаграм с Днём всех влюблённых, сообщив о том, что этот солнечный и праздничный день она отмечает без второй половинки.

«Это моё первое 14 февраля, которое я буду встречать одна. Мне сейчас сложно говорить о любви, и я не думаю, что я когда-либо смогу испытать это чувство заново! Но я по-прежнему верю в настоящую, чистую, взаимную любовь, и считаю, что это главное в жизни - любить и быть любимой» - поделилась своими мыслями с подписчиками Ольга в сети Инстаграм.

Подобные печальные рассуждения телеведущей (и с недавних пор певицы) Ольги Бузовой неслучайны, ведь, не так давно произошёл разрыв отношений между ней и футболистом Дмитрием Тарасовым.

В комментариях к записи, публика поддержала Ольгу, пожелав ей найти своё счастье и не отчаиваться, ведь всё плохое рано или поздно пройдёт, а время залечит «душевные раны».

Видео: Инстаграм, buzova86

Анастасия Шишикина