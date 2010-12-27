Ольга Бузова поставила новый рекорд по подписчикам в соцсети "инстаграм"

Молодая и привлекательная телеведущая Ольга Бузова стала новой звездой новостей. Девушка поставила рекорд в России по подписчикам в Инстаграм. Ольга набрала 10 миллионов подписчиков, и как считает сама телеведущая, это не предел.
Ольга ведет свою жизнь в инстаграме еще с декабря 2012 года. Телеведущая призналась, что тогда она мечтала о количестве 100 тысяч, но не могла представить, что однажды станет абсолютной звездой российского шоу-бизнеса.
Подписчики следили, как Ольга развивается, влюбляется, интересуется чем-то новым и меняет свой имидж.
Несомненно, телеведущая рада такой цифре в своей соцсети, и поблагодарила всех своих подписчиков публично.
Диана Сумеркина
Фото: инстаграм Ольги Бузовой