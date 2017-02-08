Ольга Бузова угодила на больничную койку

Телезвезда поделилась фото и видео со съемок клипа на трек "Привыкаю". Ради эффектных кадров Бузовой пришлось даже лечь на медицинскую кровать.

Несколько часов назад известная телеведущая, а теперь еще и певица, порадовала поклонников новым видео со съемок дебютного клипа на песню "Привыкаю". Ольга Бузова показала подписчикам, что происходит на площадке. В описании к посту девушка поблагодарила своих фанатов за любовь и добрые слова, рассказала о своих переживаниях и заверила, что у нее все получится.

Звезда "Дома-2" сообщила, что на съемках занята уже с 8 утра и полагала, что впереди еще 12 часов. Но, как оказалось, создание клипа – дело сложное. Через некоторое время она выложила новую фотографию с подписью: "Шёл 15 час съёмок. Все эмоции потом, я вся в съёмочном процессе".

Кстати, в дебютном видео телеведущей пришлось лечь на больничную койку. Благо, несмотря на всю автобиографичность трека, такая беда в реальной жизни девушку обошла стороной.

Ранее мы сообщали, что после развода Ольга Бузова пустилась во все тяжки. Телезвезда эпатировала публику фотографией своей обнаженной попы. Кроме того, совпадение или нет, спустя некоторое время поступила информация о том, что тайный поклонник преподнес Бузовой щедрый подарок: внедорожник стоимостью 10 млн. руб.



Фотографии и видео: инстаграм Ольги Бузовой