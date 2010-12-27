Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Лицо Бузовой незаконно используют в Таиланде
Сегодня, 18:08
0
Shdaria
11

Лицо Бузовой незаконно используют в Таиланде

0
 
 

Ольга Бузова узнала, что ее лицо используют предприниматели для косметической продукции. Однако отношения к этом она никакого не имеет.

 В Таиланде местные предприниматели для косметической продукции используют знаменитое лицо телеведущей Ольги Бузовой. 

Российские туристы обратили внимание на популярность ведущей не только в России, но и в Таиланде. Очевидцы отмечают, что в городе Паттайя практически в каждом магазине можно увидеть Бузову. Чаще всего телеведущая становится лицом косметики для волос. Правда там она еще блондинка. 

Как выяснилось, Ольга Бузова не подписывала никаких рекламных контрактов. PR-агент Антон Богуславский рассказал о дальнейшем действии российской звезды с бизнесменами-мошенниками из Таиланда. 

Фото косметической продукции с лицом Бузовой будет передано юридическому отделу. Узнав компанию, которая использует фото Бузовой, в соответствии с законом, будет отправлена претензия. В определенный срок компания должна ответить и тогда можно будет подавать на компанию в суд. Однако PR-агент Антон Богуславский подчеркнул, что надеется решить этот инцидент мирным путем.

 

Фото: Nation news

Теги: в таиланде используют лицо бузовой , новости бузова шоу бизнес , ольга бузова , ольга бузова будет судиться
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5