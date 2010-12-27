Для передачи Исаакиевского собора требуется 26 тыс. разрешений от минкульта

Для передачи петербургского Исаакиевского собора нужно 26 тыс. разрешений от минкульта,- рассказала депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

Депутат Петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева заявила, что для передачи Мсаакиевского соборо РПЦ понадобится 26 тыс. разрешений министерства культуры — на каждый музейный предмет. Дупатут сслыется на ответ прокуратуры на свой запрос касаемо передачи Исаакия.

«Объекты могут отчуждаться только в порядке универсального правопреемства, то есть создания другого музея, либо по специальному разрешению федерального органа исполнительной власти, то есть министерства культуры», — подчеркнула Оксана Дмитриева.

Напомним, что в январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о том, что власти Петербурга приняли решение о передаче Исаакия церкви на 49 лет.