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Для передачи Исаакиевского собора требуется 26 тыс. разрешений от минкульта
Сегодня, 11:24
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Shdaria
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Для передачи Исаакиевского собора требуется 26 тыс. разрешений от минкульта

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Для передачи петербургского Исаакиевского собора нужно 26 тыс. разрешений от минкульта,- рассказала депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

Депутат Петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева заявила, что для передачи Мсаакиевского соборо РПЦ понадобится 26 тыс. разрешений министерства культуры — на каждый музейный предмет. Дупатут сслыется на ответ прокуратуры на свой запрос касаемо передачи Исаакия.

«Объекты могут отчуждаться только в порядке универсального правопреемства, то есть создания другого музея, либо по специальному разрешению федерального органа исполнительной власти, то есть министерства культуры», — подчеркнула Оксана Дмитриева. 

Напомним, что в январе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил о том, что власти Петербурга приняли решение о передаче Исаакия церкви на 49 лет.

Теги: исаакиевский собор , петербург , разрешение на передачу исаакия , рпц
Категории: Новости СПб Лента новостей

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