Активисты хотят взять Исаакиевский собор в живое кольцо

Оргкомитет кампании "Вставай на защиту Исаакия!" провел заседание и решил собрать петербуржцев 12 февраля в Исаакиевском сквере на встречу с депутатами ЗакСа.

В воскресенье, 12 февраля, оргкомитет кампании "Вставай на защиту Исаакия!" приглашает неравнодушных жителей города на очередную акцию протеста около Исаакиевского собора. В час дня в сквере у собора пройдет встреча с депутатами законодательного собрания. Народные избранники расскажут, какая работа проделана по защите собора. Собравшиеся смогут выразить свое мнение и задать вопросы. Подобный вид встречи не требует согласования. Организаторы просят взять опознавательный знак – синюю ленточку. Никаких других символов на акции использовать не будут.

После встречи участники акции постараются заключить собор в живое кольцо. Никаких акций внутри Исаакия проводить не собираются. О собрании заранее уведомят начальника ГУ МВД по городу и области и уполномоченного по правам человека.