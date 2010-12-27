Около Дворцовой площади гуляет голая барышня в печали

Очевидцы заметили голую женщину, разгуливающую в сквере около Адмиралтейства. К эксцентричной барышне уже прибыли медики и полиция.

В Александровском саду напротив Адмиралтейства и Дворцовой площади прохожие заметили голую женщину. Абсолютно нагая горожанка расхаживала там. Как уточняют очевидцы, странная особа кричала, что у нее умер отец. К женщине подошли сотрудники ДПС. Правоохранители пытались урезонить женщину. Но, как предполагают прохожие, у горожанки проблемы с психикой.

Свидетели также сообщают. что недалеко от оголившейся барышни лежат ее вещи. Она сложила их в кучу. По их словам, женщина кидалась на полицейских. Около места ЧП собралось уже четыре машины правоохранительных органов. Однако успокоить эксцентричную петербурженку пока не получается.

К нудистке прибыла скорая помощь. Женщина разговаривает с ними, но пока увезти ее куда-то у врачей не получается. Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" негодуют, что полицейский не дали женщине куртку и не прикрыли ее ничем. Ведь на улице достаточно холодно, а обнаженная может просто не осознавать своего состояния. Но, кажется, женщина сама не хочет одеваться. Так как ее никуда не могут увести уже длительное время. Однако служители закона не дают толпе зевак собраться вокруг девушки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург